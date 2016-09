KV Mechelen moet Aleksandar Bjelica twee wedstrijden missen

Door: redactie

27/09/16 - 16u53 Bron: Belga

Aleksandar Bjelica. © photo news.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Aleksandar Bjelica (KV Mechelen) vandaag voor twee speeldagen geschorst. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen, zo bevestigt Thibault De Gendt, competitiedirecteur van de KBVB.

De (effectieve) schorsing gaat in vanaf 29 september. De Servische verdediger mist de verplaatsing naar KRC Genk (2/10) en de thuismatch tegen KV Oostende (16/10).



Vorige week besliste de reviewcommissie Bjelica op basis van televisiebeelden te laten vervolgen door het bondsparket.



In de openingswedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League kreeg Bjelica op bezoek bij Charleroi na 85 minuten een tweede gele kaart van Christoph Dierick na een zware overtreding op Charleroi-middenvelder Clinton Mata.



Ondanks de uitsluiting besliste de reviewcommissie Bjelica toch te laten vervolgen op basis van de tv-beelden, om zo eventueel tot een zwaardere schorsing te komen. In principe volgt er na een uitsluiting als gevolg van twee gele kaarten één speeldag schorsing.