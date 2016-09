Wat moet Yannick Ferrera gedacht hebben toen hij dit zag? Nu kan Van Buyten ineens wél juichen na goal

Door: Glenn Bogaert

26/09/16 - 17u16

© Photonews.

U herinnert zich vast en zeker nog de bedrukte gezichten bij de hoogwaardigheidsbekleders van Standard na de verrassende 1-2 van Junior Edmilson op het veld van Club Brugge. Het leek wel of er net een dode was gevallen in Luik en dat ondanks de knappe voorsprong op het veld van de kamipoen. Geen toeval natuurlijk, want wie was er toen nog trainer? Juist, persona non grata Yannick Ferrera.