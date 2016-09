Izquierdo doet het weer in Gouden Goal

Door: redactie

video Speeldag acht en in samenwerking met VTM Stadion gingen we ook nu op zoek naar de Gouden Goal van het voorbije weekend. 'Oude bekende' Jose Izquierdo deed het weer, want met 35 procent van de stemmen haalde de Brugse klassebak nog maar eens de meeste stemmen (35%). De knappe vrije trap van Schoofs eindigde op de tweede pek met 29%. Bekijk komende zondagavond de vijf weerhouden goals en stem dan voor woensdagmiddag op jouw favoriet.

1. Jose Izquierdo, de 0-1 in Moeskroen-Péruwelz - Club Bruge

Twee goals van Joske op Le Canonnier en vooral de eerste mocht er wezen. Simons zag zijn voorzet lichtjes afwijken zodat die perfet voor de voeten van de Colombiaan viel. Een fluwelen afwerking in één tijd volgde.



2. Stef Peeters, de 1-1 in AA Gent - Sint-Truiden

De voorbije speeldagen had de centrale middenvelder al getoond dat hij over een meer dan knappe traptechniek beschikt, in de Ghelamco Arena resulteerde dat in een heerlijke goal op vrije trap. Zelfs een zweefduik van Rinne was tevergeefs.



3. Rob Schoofs, de 2-1 in AA Gent - Sint-Truiden

Laaste actie van de match, maar dat woog niet op de nog jonge en veel druk torsende schouders van Schoofs. Met een originele vrijschopvariant, waarmee de Buffalo's in de CL vorig jaar ook al scoorden in Lyon, verschalkte de middenvelder zijn ex-ploegmaat Dutoit in goal.



4. Lukas Lerager, de 2-3 in KV Mechelen - Zulte Waregem

De Deen was de beste man Achter de Kazerne en dat illustreerde hij met de winner in de slotfase. Vetokele kopte een voorzet van Leye terug, waarna Lerager in één tijd in de winkelhaak werkte. Essevee van de hel naar de hemel.



5. Idriss Saadi, de 3-0 in KV Kortrijk - RC Genk

Métanire, de Fransman van het eiland Réunion, bracht na een vlotte aanval voor met een bal die lang onderweg was. Saadi kopte met precisie hard en met veel klasse binnen. De zesde goal al van de Gouden Stier. Nummer zeven zou niet veel later volgen.