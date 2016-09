"Dan weet je dat het moeilijk wordt": Peeters' slagzin legt vinger op de wonde

Door: redactie

13/09/16 - 16u02

video Zes jaar lang zit Bob Peeters ondertussen al in het trainersmilieu. Exact hetzelfde aantal als het aantal clubs die hij in die periode onder zijn hoede had. In 2010 stak de beloftevolle trainer bij Cercle Brugge nochtans met veel jeugdig enthousiasme - gekruid met zijn humoristische toets - zijn neus aan het venster als T1. Een overzicht van het grillige trainersparcours dat Bob Peeters ondertussen al aflegde.

AA Gent: november 2012 - januari 2013 Op naar de volgende etappe dan. De Buffalo's zagen na de comeback van Trond Sollied in het Ottenstadion wel wat in Bob Peeters. In Gent dachten ze wel te weten wat ze met Peeters in huis hadden gehaald aangezien de man zijn trainerscarrière bij de beloften van de Buffalo's was begonnen. Maar het Gent van toen herstelde nog steeds van een financiële kater en was nog ver verwijderd van de topclub die het nu wel is. Na 11 officiële wedstrijden waarin de troepen van Bob Peeters enkel in de beker van België tegen Lokeren wisten te winnen, was het verhaal voor Peeters bij Gent na een kleine drie maanden al geschreven. Periode bij KAA Gent Wedstrijden Winst Gelijk verlies 11 1 4 6 © photo news.

Waasland-Beveren: november 2013 - mei 2014 De ex-targetman van onder meer Lierse en Millwall stond na zijn periode bij de Oost-Vlamingen een tijdje aan de kant. Tot Waasland-Beveren plots zonder trainer kwam te zitten. Net als bij Cercle Brugge volgde Bob Peeters Glen De Boeck op. Die had de Waaslanders in acuut degradatiegevaar gebracht waarop Bob Peeters als redder in nood moest fungeren. Een taak die de ex-Rode Duivel ook tot een goed einde bracht. Peeters ging zelfs onverwacht winnen op het veld van Club Brugge. Ondanks zijn geslaagde missie besloot Peeters zijn contract niet te verlengen. Er wachtte hem immers al een andere opdracht. Periode bij Waasland-Beveren Wedstrijden Winst Gelijk Verlies 23 6 8 9 © photo news.

Charlton Athletic: mei 2014 - januari 2015 Roland Duchâtelet wilde namelijk Bob Peeters koste wat het kost naar zijn satellietploeg Charlton Athletic halen. Daar leefde de nieuwe T1 van de club uit de Championship helemaal op en dat was ook te zien aan de resultaten. Na elf speeldagen had zijn ploeg namelijk nog geen nederlaag geleden, maar dat zette de bestuurslui aan het denken. "Laat me zeggen dat Bob Peeters ontslagen werd omdat we te sterk aan het seizoen begonnen waren", vertelde toenmalige speler van Charlton Igor Vetokele onlangs nog aan Sport-Voetbalmagazine. "Binnen de club kregen ze het daardoor in hun hoofd om de ambities naar boven bij te stellen, terwijl de spelerskern daarvoor te klein was." Gevolg: Peeters moest plaats ruimen voor Guy Luzon. Periode bij Charlton Athletic Wedstrijden Winst Gelijk Verloren 28 7 13 8 © photo news.

Lokeren: juni 2015 - oktober 2015 Goed een halfjaar later kreeg Bob Peeters de bijzonder lastige taak om Peter Maes op te volgen. Die had net een knap project neergezet op Daknam, maar niet alleen de coach vertrok, ook heel wat dragende spelers zochten andere oorden op. Tabula rasa dus voor Bob Peeters die aan een nieuwe ploeg begon te timmeren. De resultaten volgden niet meteen, maar wanneer hij eindelijk nog eens met de zege aanknoopte werd hij door voorzitter Lambrecht bedankt voor bewezen diensten. De voorzitter van Lokeren had ondertussen al een akkoord met Georges Leekens. Even later ontwikkelde zich een hele sms-saga waarbij Leekens zogezegd een bericht had gestuurd naar Bob Peeters. "Mijn oprechte excuses. Niet persoonlijk maar dat weet je wel hoop ik. Groeten Georges. Ps: als je eens wil afspreken", stond er te lezen. Het bleek uiteindelijk om een grappenmaker te gaan. Periode bij Lokeren Wedstrijden Winst Gelijk verlies 13 4 2 7 © belga.