Bob Peeters niet langer coach van KVC Westerlo

13/09/16 - 14u30

© photo news.

Bob Peeters werd vandaag bedankt voor bewezen diensten als trainer van Westerlo. Dat maakte de club uit de 'Stille Kempen' vandaag op hun website bekend. De 42-jarige trainer betaalt het gelag na een bijzonder povere start waarin Westerlo uit zes wedstrijden slechts een punt wist te puren.

Een schamel puntje uit zes wedstrijden. Vrolijk wordt een bestuurder ook niet bij het zien van de afgelopen resultaten van KVC Westerlo. Na de stevige 4-1-nederlaag tegen Kortrijk was de maat dan ook vol voor de raad van bestuur. "De vernieuwde raad van bestuur van KVC Westerlo heeft besloten om de samenwerking met Bob Peeters te beëindigen", staat er te lezen in het officieel statement van de club.



"Toenemende druk"

"De toenemende druk op het nieuwe project en de belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht noopten de club tot deze maatregel. KVC Westerlo hoopt hiermee de terugkerende negatieve sportieve resultaten om te buigen in positieve resultaten om zo in veiliger vaarwater te belanden. KVC Westerlo wenst trainer Bob Peeters te bedanken voor de onverdroten inzet en de zeer professionele samenwerking en wenst hem alle succes toe in de toekomst."



Gered van degradatie

Vorig seizoen behoedde de ex-trainer van onder meer Lokeren, Charlton Athletic, Waasland-Beveren, AA Gent en Cercle Brugge de club uit de Kempen nog van de degradatie. Hij volgde in november vorig jaar Harm van Veldhoven op. Na Yannick Ferrera bij Standard is Bob Peeters al de tweede trainer die vroeg op het seizoen aan de deur wordt gezet.