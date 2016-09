Van een toptransfer gesproken: clubarts Eupen trekt naar Manchester City (op vraag van Guardiola!)

Bewerkt door: Glenn Bogaert

De directeur van de medische afdeling van voetbalclub Eupen, Eduardo Mauri, gaat een functie vervullen bij de Engelse topclub Manchester City. De 55-jarige Spaanse arts antwoordde positief op de vraag van City-coach Pep Guardiola, om hun medische staf te versterken. Dat kondigde Eupen vandaag aan op zijn website.

Mauri, die in de jaren tachtig profvoetballer was bij Espanyol, leidde vier jaar lang de medische staf van AS Eupen. Er werd al enige tijd onderhandeld tussen beide clubs over een overgang. Eupen bedankt Mauri voor zijn uitstekend werk en wenst hem "veel succes in de toekomst bij een van de meest prestigieuze clubs ter wereld".