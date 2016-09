Vreven met opvallende bekentenis: "Anders sneed ik in mijn eigen vel"

Door: Michaël Vergauwen

12/09/16 - 23u33

Stijn Vreven. © photo news.

Opvallende bekentenis deze avond in het Canvas-programma 'Extra Time'. Eén van de gasten in de show was Stijn Vreven. De trainer van Waasland-Beveren bekende dat hij Zinho Gano -goed voor de assist op de winning goal van Siebe Schrijvers tegen Club Brugge- bijna niet had laten starten. Reden: de spits was voor de match te laat op de afspraak. Toch mocht Gano de wedstrijd aanvatten. "Had ik hem op de bank gezet, ik sneed in mijn eigen vel", bekende Vreven. "Zinho had al heel de dag moeten bezig zijn met die match, een file is geen excuus. Volgende keer zet ik hem er wél naast."



Zinho Gano bevestigde ons het voorval en legt uit wat er exact gebeurde vrijdag. "Ik was uiteindelijk een halfuur te laat op de club. Ik weet dat het geen excuus is, maar ik kon geen kant meer uit op de snelweg. Ik deed anderhalf uur over het traject Antwerpen-Beveren. Ik was zelfs een uur op voorhand vertrokken, terwijl het normaal maar 20 minuutjes rijden is."