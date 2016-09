Deze dame leidde mee de wederopstanding van Moses Simon in

Door: Niels Poissonnier

13/09/16 - 05u30

Terug van weggeweest: Moses Simon (21). Niet dat Michel Louwagie weer moet roepen dat hij 20 miljoen euro waard is, maar 't gaat toch de goede kant uit. Op zoek naar de wedergeboorte van de ongrijpbare Nigeriaan.

'Schrap maar een nul: 2Ø.OOO.OOO.' Het was niet eens overdreven, de titel boven het artikel van een jaar geleden. Simon leek in niets nog op de oude. Geen goals meer, evenmin assists en zelfs zijn dribbels en explosieve versnellingen waren verdwenen. Het gevolg van een enkelblessure en een aanslepende ziekte die hij op het WK -20 in Nieuw-Zeeland had opgelopen - een kruis over zijn voorbereiding. Hooguit een paar opflakkeringen zou Simon dat seizoen kennen, maar de gekende flitsen bleven uit. De interesse van topclubs kelderde, Sven Kums liep weg met de aandacht en Simon verzeilde meermaals op de bank.



Al die tijd werkte AA Gent aan een oplossing. Eerst door Simon een individueel programma te laten volgen, nadien door hem extrasportief bij staan. U moet weten: Simon kwijnde het eerste jaar dat hij in België was steeds meer weg op zijn appartement in Gentbrugge. Niemand die hem opwachtte na de training. De heimwee naar zijn jeugdliefde Sarah Ibukun Adenuga, die op dat moment nog in Nigeria zat, nam met de dag toe. De enige manier om haar zo snel mogelijk naar België te krijgen, was door in de winterstop te trouwen. "Nu heb ik iemand om thuis mee te praten", liet Simon zich een paar weken geleden eens ontvallen. Zijn bijhorende glimlach was veelzeggend. Simon en Sarah genieten in Gentbrugge van het leven - hun gelukzalige foto's op Instagram vormen het bewijs. Vijf dagen terug amuseerden de twee zich nog kostelijk met een verjaardagstaart voor Sarah. Simon vond er niets beter op dan het gezicht van zijn echtgenote in te wrijven met de lekkernij. Iets wat zij eerder ook al op zijn verjaardag had gedaan.



Sarah is evenwel niet de enige reden waarom Simon ineens weer charmeert.