Yannick Ferrera voorgesteld bij KVM: "Wil niet natrappen naar Standard"

Door: Mathieu Goedefroy/Belga

12/09/16 - 11u49

Yannick Ferrera is vanochtend voorgesteld als nieuwe coach van KV Mechelen. De 35-jarige Brusselaar tekende een contract tot juni 2018. Ferrera werd begin vorige week nog aan de deur gezet bij Standard. "Ik wil niet natrappen naar Standard. Ik heb nog altijd geen spijt van mijn keuze om vorig jaar bij hen te tekenen. Soms loopt het gewoon zo."

"Ik wilde eerst een kleine sabbatperiode inlassen nadat ik bij Standard hoorde dat ik ontslagen werd", aldus Ferrera op een persconferentie in het AFAS-stadion. "Maar KV Mechelen heeft me overtuigd om toch bij hen te tekenen. Dit is een stabiele club met een mooi project. Ik tref een spelersgroep die goed staat in het klassement, dus het is aan mij om niet té veel te willen veranderen. Ik wil enkel bepaalde accenten leggen, maar ik zal zeker niet wijzigen om te wijzigen."



Onbekend nummer

Na het ontslag van Ferrera kondigde Standard aan dat een overeenkomst was bereikt met Aleksandar Jankovic, tot vorige week trainer van KV Mechelen. Die club zat plots zonder coach en vond die al snel in Ferrera, een voormalig jeugdspeler van Malinwa. Voor hemzelf een verrassing. "Ik kreeg een telefoontje van een onbekend nummer, dat bleek de voorzitter van KV Mechelen te zijn", aldus Ferrera. "Ik heb meteen teruggebeld, we hebben vorige week twee keer samengezeten. Gisterenavond hebben we een akkoord bereikt. De trein stond er en ik heb besloten hem niet te laten gaan. Je bent immers nooit zeker of er later een nieuwe komt."



Niet natrappen

Over zijn ontslag bij Standard wilde Ferrera niet te veel meer kwijt. "Ik heb nooit nagetrapt of uitgehaald naar Standard en ga dat vandaag ook niet doen", zegt hij. "Ik heb mooie emoties beleefd met Standard en er ook dit seizoen nog mooie dingen neergezet. Het is waar dat de spanningen niet aangenaam waren, maar ik heb me steeds geconcentreerd op het voetbal. Ik heb veel geleerd uit die ervaring, maar nu moet ik vooruit. Ik heb nog veel contact gehad met de spelers na mijn ontslag, dat deed deugd. Vandaag begin ik aan een nieuw hoofdstuk met KV Mechelen en wil ik me daar vooral op focussen."