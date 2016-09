Wat onthoudt onze analist Marc Degryse van dit voetbalweekend?

Marc Degryse

12/09/16 - 09u24

© Photonews.

Onze HLN-huisanalist Marc Degryse zag een Club Brugge dat zichzelf niet was, dat Gent soms een oplossing had gevonden voor het post-Kumstijdperk en de geboorte van een nieuwe publiekslieveling in het Astridpark.

"Club Brugge was onherkenbaar in Beveren. Geen scherpte, geen passie, geen mentaliteit. Ik heb de indruk dat deze selectie mentaal heel diep is moeten gaan vorig seizoen, en met name in de play-offs, om hun doel, de titel, binnen te halen. De groep kan momenteel dezelfde mentale kracht niet opbrengen. Omdat er weinig nieuwe gezichten zijn gehaald, zijn er ook geen nieuwe impulsen voor dat mentale aspect."



"Daarbij komt dat de spelers die op hun talent het verschil kunnen maken geblesseerd zijn of niet hetzelfde rendement halen als vorig seizoen. Refaelov is out, Izquierdo komt pas terug, terwijl Engels, Butelle en Diaby niet op hun vertrouwde niveau spelen. Alleen op Vormer kun je niets zeggen. Maar de Champions League wordt een ander verhaal. Daar verlangt deze groep nu wél naar. Het is iets nieuws voor deze spelers. Het kán zomaar dat we woensdag het Club uit de play-offs zien."



Wat hij vond van Kalifa Coulibaly bij Gent en de toekomstige lieveling bij Anderlecht Stanciu? Dat leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.