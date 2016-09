Onze Chef Voetbal ziet hoe Stanciu Anderlecht weer naar champagnevoetbal leidt (na de rust)

Door: Stephan Keygnaert

Rock-'n-roll in het Astridpark, ná de rust. Toen 'les artistes' van Anderlecht wervelend voetbal serveerden. Stanciu, Chipciu, Hanni, Tielemans... - het kon niet op. Charleroi werd van het kastje naar de muur getikt. Het fijnproeverspubliek likte duimen en vingers af.

De voorzitter zat ruim voor de tweede helft zou beginnen alweer op zijn zitje. Net als Paul Van Himst - peinzend, zijn gezicht ondersteund in de palm van zijn linkerhand. Michel Verschueren keek wazig voor zich uit. 0-1, Anderlecht hing in de touwen.



"We hebben gepraat tijdens de rust", vertelde René Weiler achteraf. "Het moest agressiever, sneller, en juister." Het Monster werd wakker. Anderlecht ging voetballen naar de filosofie van het Huis. Champagnevoetbal. Het Astridpark kraaide - eindelijk nog eens het speelhuis waar jong en oud de miserie van het leven vergeet. De circusvoorstelling heeft wel wat gekost, maar regisseur Herman Van Holsbeeck haalde prijsbeesten.



Stanciu dirigeerde, Chipciu en Hanni verzorgden mee de show. En dan was er nog Youri T. Wát een tweede helft. In een fantasiewereld zal hij wel weer een telefoontje krijgen van José Mourinho. Nou nou, Royal Sporting Club Anderlecht was 'on fire', gisteravond (in de tweede helft).



