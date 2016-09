Ontgoochelde Maes niet mals voor zijn spelers (al heeft Buffel een verklaring)

Door: redactie

11/09/16 - 23u40 Bron: vtmnieuws.be

video Peter Maes ging als een gek tekeer langs de zijlijn om zijn ploeg toch maar aan het voetballen te krijgen. Racing Genk was slechts een schim van zichzelf tijdens de 2-0-nederlaag op Sclessin en dan kan de Genkse spelersgroep zich wel aan een stevige uitbrander van hun coach verwachten.

© photo news.

Wild gesticulerend trachtte de trainer van Racing Genk zijn jongens nog bij te sturen langs de zijlijn. Zonder succes, want Standard kwam vanavond veel gretiger voor de dag dan de Limburgers. "We hebben vandaag niet als mannen gespeeld, maar als jongens", vertelde Peter Maes.



"Niet als mannen gespeeld"

"We hadden het gevoel: 'We gaan de klus hier wel klaren aan de bal.' Maar er is ook nog iets anders dan het balletje goed rond krijgen. Diepte in je spel hebben, de tweede bal oppikken, goed aansluiten, het blok goed bij elkaar houden. Dat heb ik vandaag allemaal niet gezien. We hebben vandaag geen topwedstrijd gespeeld."



"Niet fris"

Dat zag ook Thomas Buffel, maar de kapitein van het Genkse schip kwam wel op de proppen met een verklaring. "We hebben de laatste week stevig getraind om de conditie nog wat bij te scherpen. Ik vond dat we niet fris genoeg waren vandaag."