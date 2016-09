Gouden Goal weer met gouden randje: bekijk vijf parels en kies je favoriet

Door: redactie

11/09/16 - 23u30

video Zesde speeldag en, in samenwerking met VTM Stadion, ook onze zesde verkiezing van Gouden Goal van de week. Net als vorige week was er weer keuze te over en haalden bijvoorbeeld Schrijvers, met zijn winner tegen Club Brugge, en Bakar, met zijn knal in het Astridpark, de selectie niet. Bekijk de goals in de video hierboven, stemmen op jouw favoriet doe je in de poll hieronder.

1. Nicolas Verdier, de 1-0 in KV Mechelen - STVV

Vitas met een lange kruisbal richting Schouterden, die vanop zijn linkerflank in één tijd breedlegt. Centraal neemt ook Verdier in één tijd perfect over in de verste hoek. Dutoit geklopt, KVM op weg naar zijn eerste thuiszege dit seizoen.



2. Alessandro Cordaro, de 1-3 in Moeskroen-Péruwelz - Zulte Waregem

Op assist van Lerager verschijnt Cordaro schuin voor de kooi van Vagner. Met een heerlijke lobbal over de doelman zet hij Essevee helemaal op rozen richting de leidersplaats op Le Canonnier.



3. Eric Ocansey, de 2-1 in Eupen - KV Oostende

De Ghanese aanvaller stuurde de meegereisde KVO-fans van een kale en verre reis huiswaarts. Heerlijk uit de lucht geplukt met de borst en meteen goed gelegd om dan zwaar uit te halen richting winkelhaak. Proto kansloos.



4. Kalifa Coulibaly, de 2-0 in AA Gent - Lokeren

Acrobatische afwerking van de spits van de Buffalo's. Op een zwieper van Milicevic zette hij zijn voet als eerste tegen de bal om het leder in de verste hoek te doen verdwijnen. Bijzonder hoge moeilijkheidsgraad.



5. Youri Tielemans, de 3-1 in Anderlecht - Charleroi

Anderlecht sloeg aan het swingen na de rust in het Park. Zeker de Roemenen lieten zich graag betrekken in de combinaties en toen Chipciu een voorzet van Stanciu aflegde voor Tielemans, deed ook de youngster zijn duit in het zakje met de perfecte afwerking in de korte hoek.