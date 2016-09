Door: redactie

Anderlecht kwam bij een 0-1 achterstand tegen Charleroi goed weg. Scheidsrechter Luc Wouters liet een dubieuze ingreep van Acheampong op Fall in de zestienmeter onbestraft. Of de bal op de stip had gemoéten, is dan weer een andere vraag. Dat er contact is, is duidelijk: Acheampong botst tegen Fall op, zodat de Charleroi-speler ten val komt. Voor Wouters in elk geval niet voldoende om de Zebra's een penalty toe te kennen.