Weiler vol lof: "Stanciu verdiende een goal"

Mathieu Goedefroy

11/09/16 - 21u09

René Weiler is fan van zijn aanwinst Nicolae Stanciu, zoveel is duidelijk. De Anderlechtcoach was vanavond tegenover onze videoman vol lof over zijn aanvallende middenvelder. "Je ziet dat die jongen met volle zin voor Anderlecht gekozen heeft", aldus Weiler na de zege tegen Charleroi.

Anderlecht won vanavond met 3-2 van Sporting Charleroi, en slaagde er in de tweede helft in om een achterstand recht te zetten. De aanvalsdrift waarmee de troepen van René Weiler na de pauze op het veld kwamen, was opvallend. Achteraf wilden wij wel eens weten wat de coach van paars-wit in de kleedkamers had verteld om zijn spelers zo opgefokt te krijgen."Ik heb niets speciaals gezegd tegen mijn spelers", liet Weiler het achterste van zijn tong niet zien. "Maar ik zag wel dat ze in de eerste helft heel veel moeite hadden na dat eerste doelpunt van Charleroi. Op mentaal vlak vond ik dat ze te bang waren voor een tweede tegengoal, waardoor we er aanvallend onvoldoende uitkwamen."



Zo goed de tweede helft was, zo zwak voetbalde paars-wit voor de pauze. Een euvel dat Weiler voornamelijk weet aan de nieuwelingen op het startblad. "Ik blijf het herhalen: we zijn vandaag aan de wedstrijd begonnen met twee spelers die de namen van al hun ploegmaats zelfs nog niet kennen", benadrukt de coach. "Daardoor hebben we nog wat moeite met het vinden van automatismen, zoiets heeft tijd nodig. Neem nu Spajic: die speelde vandaag voor het eerst in zijn carrière als rechtsback. Dat zegt genoeg."



Op zijn wekelijkse persconferentie had Weiler vrijdag gezegd dat hij tegen Charleroi wat moois van recordtransfer Stanciu verwachtte. Heeft de trainer gekregen wat hij wou? "Ik vind van wel", bevestigt Weiler. "U hebt ook de match gezien, toch? Hij probeerde ons spel te beïnvloeden en vroeg heel vaak de bal. Hij had twee-drie keer kunnen scoren, en hij had ook echt een doelpunt verdiend. Ik vind dat je aan zijn speelstijl kan zien dat hij met volle zin voor Anderlecht gekozen heeft. Hij gaat ons nog veel plezier bezorgen."