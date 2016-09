Debuterende Jankovic boekt eerste zege met Rouches: "Ik rijd nog steeds rond met wagen van KV Mechelen"

Door: redactie

11/09/16 - 21u51

video Zo mak de Limburgers aan de partij begonnen, zo hongerig stonden ze bij Standard aan de aftrap. Voor het oog van hun nieuwbakken coach Aleksandar Jankovic boekten de Rouches een nipte zege tegen een slordig Racing Genk. Hoe hard Peter Maes langs de zijlijn ook stond te schreeuwen, veel zat er vanavond niet in voor de Limburgers die uiteindelijk met 2-0 verloren.

Peter Maes had er nog op gehamerd. De Rouches zouden in de beginfase bijzonder gretig uit de hoek komen. De woorden van de coach van Racing Genk waren nog niet koud of Ishak Belfodil was Sebastien Dewaest al te slim af om de 1-0 in doel te koppen. Een geslaagd debuut voor de Algerijn die op Sclessin vocht voor elke morzel grond. Zich in het zweet werken deed trouwens elke Rouche, om een gooi te doen naar een plek in de basis voor hun nieuwe coach Aleksandar Jankovic. Neem nu Jean-Luc Dompé die zijn schitterende trap op de dwarsligger zag uitsterven. Ook de tweede helft bracht geen soelaas voor Racing Genk. Sterker nog, in de extra tijd pikte invaller Orlando Sá nog zijn doelpuntje mee. Lees het verslag van onze man op Sclessin hier op HLN Sport Plus. Exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.

Jankovic: "Tevreden met de inzet en agressiviteit"

Drie punten, Aleksandar Jankovic is alvast goed begonnen aan zijn Standard-tijdperk. De nieuwbakken coach van de Rouches was na afloop in de catacomben van Sclessin dan ook een tevreden man. "Ik ben tevreden met de overwinning. Vooral met de manier waarop. We waren heel energiek op het veld en toonden ook veel inzet en agressiviteit. Dat was ook de bedoeling. Op basis van de volledige 90 minuten denk ik wel dat de overwinning verdiend is", vertelde hij aan Radio 1.



Jankovic rijdt trouwens nog steeds rond met de wagen die hij bij KV Mechelen kreeg. Vanavond stond die gewoon op de parking van Sclessin. "Dat klopt ja", glimlachte de Servische trainer ietwat verlegen.



Wat opviel is dat de spelers van Standard zich dubbel plooiden op het veld voor het oog van hun nieuwe trainer. "We beschikken over een grote groep van spelers. Zo'n dertigtal. Maar er staan ons de komende weken heel veel wedstrijden te wachten. Om de drie dagen hebben we dan ook frisse spelers nodig."