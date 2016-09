Stanciu meteen grote uitblinker bij zege Anderlecht: "Geniet ervan hier te zijn"

Door: redactie

11/09/16 - 19u51

Nicolae Stanciu regisseerde Anderlecht naar een 3-2 zege. © belga.

Anderlecht heeft Charleroi zijn eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. In een sterke tweede helft poetste paars-wit de 0-1 achterstand weg, die er kwam na een heerlijk afstandsschot van Bakar. Een dubieuze ingreep van Acheampong in de zestienmeter bleef onbestraft, zodat de schade voor Anderlecht halfweg beperkt was. Onder impuls van zijn beide Roemenen zette de thuisploeg nadien de scheve situatie recht. Chipciu schotelde prijsschutter Teodorczyk de gelijkmaker voor. Een uitblinkende Stanciu speelde de bezoekers daarna helemaal dol. Hanni en Tielemans profiteerden en zorgden voor een verdiende 3-2 zege. De aansluitingstreffer van Baby kwam te laat. Het verslag van onze man in het Astridpark kan u lezen op HLN SPORT PLUS. U vindt het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.

Nicolae Stanciu werd na de match voor de eerste keer voor de microfoon van Eleven Sports gesleurd. "Ik geniet ervan om hier te zijn", zei de Roemeense uitblinker. "Ik ben blij dat we gewonnen hebben tegen een moeilijke tegenstander. Na de rust waren we de betere ploeg. Onze mentaliteit was toen beter, we speelden een stuk agressiever."



Voor Stanciu ontbrak enkel de kers op de taart, een doelpunt. Tot drie keer toe had hij een treffer aan de voet, maar de bal eindigde niet in de netten. "Ach, het is niet zo belangrijk wie scoort, als we maar winnen. Ik heb er evenveel plezier van als ik mijn ploegmaats kan helpen met goeie voorzetten. De drie punten, dat is wat telt."