Officieel: Yannick Ferrera is de nieuwe coach van KV Mechelen

11/09/16 - 15u07 Bron: Belga

Yannick Ferrera is de opvolger van Aleksandar Jankovic bij Malinwa © photo news.

Wat verwacht werd is nu ook officieel bekendgemaakt: Yannick Ferrera is de nieuwe coach van KV Mechelen. Dat maakte Malinwa vandaag bekend op de clubwebsite. In het AFAS stadion is Ferrera de opvolger van de naar Standard vertrokken Aleksandar Jankovic. De 35-jarige Ferrera maakt dus de omgekeerde beweging en tekent een overeenkomst tot juni 2018.

"Maandag worden alle nodige documenten gefinaliseerd en zal Ferrera zich officieel de nieuwe trainer van Malinwa kunnen noemen", klinkt het in een persmededeling.



Ferrera, dinsdag pas ontslagen bij Standard, moet bij Malinwa de naar de Rouches vertrokken Aleksandar Jankovic opvolgen. KVM maakte er vrijdagavond op zijn website al geen geheim van dat het met Ferrera onderhandelde en gisteren bevestigde KVM-voorzitter Johan Timmermans aan Sporza dat er een akkoord in de maak was.



De 35-jarige Ferrera trainde Standard sinds 7 september 2015, toen hij de ontslagen Slavoljub Muslin opvolgde. De ex-trainer van Charleroi en STVV bezorgde de Luikenaars vorig seizoen bekerwinst maar kon de club niet plaatsen voor play-off 1. Zijn positie stond al langer onder druk bij het bestuur. Voordien hield hij als hoofdcoach Charleroi in de eerste klasse en dwong hij met Sint-Truiden de promotie naar de Jupiler Pro League af.



Ferrera was de eerste trainer die dit seizoen werd ontslagen in de hoogste voetbalklasse. Even later plukten de Rouches Jankovic weg in Mechelen om Ferrera op te volgen in de Vurige Stede. De 44-jarige Serviër coachte de Mechelaars sinds mei 2014.