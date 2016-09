AA Gent rekent simpel af met Lokeren en blijft in spoor van leider Essevee

© belga.

Zonder echt goed te moeten spelen legde AA Gent er vandaag drie in het mandje. In de Oost-Vlaamse derby tegen Lokeren kwamen de Buffalo's zo goed als nooit in de problemen. Door de 3-0 overwinning blijven de troepen van Hein Vanhaezebrouck in het spoor van leider Zulte Waregem.