Na het EK en de Spelen is de Jupiler League helemaal terug: mooie goals, maar vooral ook onvoorstelbare own-goals - kijkt U even mee

11/09/16 - 12u06

De conclusies na zes speeldagen Jupiler League: de topploegen, en dan vooral uittredend kampioen Club Brugge, beleven een erg wisselvallige start. Er worden ook geregeld pareltjes van goals gemaakt. Zo konden we in onze selectie van de Gouden Goal vorige speeldag beauties van Gedoz en Markovic niet eens weerhouden. Maar hét opvallendste gegeven, sorry heren JPL-voetballers, zijn toch de vele blunders waarmee we met de regelmaat van de klok om de oren geslagen worden. Een bloemlezing aan de hand van enkele video's.

Wat is er aan de hand met Essikal? Onwaarschijnlijk haast is het verhaal van Karim Essikal. De jonge verdediger wordt door Zulte Waregem uitgeleend aan Moeskroen-Péruwelz om er aan speelminuten te komen en ervaring op te doen. Maar wat doet de verdediger? In zijn debuutmatch op Daknam kopt hij de bal bij een corner doodleuk tegen de eigen touwen, in zijn volgende match -nota bene tegen Zulte Waregem- speelt hij véél te hard terug zodat doelman Vagner een eigen goal moet toestaan die Essevee vlak voor de pauze op rozen zet. Bekijk die twee own-goals in de video hieronder. Terwijl trainer De Boeck er met ongeloof naar staat te kijken, trekt zijn assistent Staelens net niet de haren van het hoofd. Een mens zou haast vermoeden -in het beste geval- dat Essikal nog niet helemaal hersteld is van die vreselijke botsing met Kara eind vorig seizoen. Lees ook

Baudry verdedigt uit Maar ook Francky Dury was ondanks de eclatante 1-5 zege niet geheel tevreden. Zo zag hij Baudry bij de gelijkmaker van Moeskroen-Péruwelz gruwelijk in de fout gaan en Ferber profiteren. Toen Dury acht minuten voor tijd Baudry naar de kant haalde voor Jens Naessens, ging de Fransman nog uitpakken ook tegen zijn trainer. Dat leverde een geanimeerde discussie tussen Dury en Baudry op langs de zijlijn.

Cyriac begrijpt spelregels niet Ook een opvallend beeld gisteren uit Eupen - Oostende is dat van Gohi Bi Cyriac. De ex-spits van Anderlecht had dan wel duidelijk goed naar het EK in Frankrijk gekeken, waar veel landen uitpakten met de aftrap 2.0, waarbij er niet meer met z'n tweetjes in de middencirkel moet gestaan worden en de bal eerst vooruit moet. Maar meteen de bal twee keer achter elkaar raken om uit te pakken met een (belabberd) afstandsschot, dat mag natuurlijk niet.

Ook doelmannen doen graag mee Maar blunders dus, die waren er ook op de vorige speeldag. Natuurlijk is een goal dikwijls het gevolg van een fout van de tegenstander, maar straf blijft toch de manier waarop Waasland-Beveren in Oostende en Club Brugge tegen Standard goals weggaf. Aan de kust (zie meteen in de video hieronder) trapte doelman Goblet bij een misverstand doodleuk tegen zijn eigen verdediger Camacho en verdween de bal zo in doel. Een fout die Goblet cash betaalde: inmiddels staat Köteles in het Waaslandse doel. En Butelle, vorig jaar nog een van de grondleggers van de Brugse titel, sloeg tegen de Rouches twee keer aan het flateren. Waarbij zijn tweede fout Club de nederlaag had gekost, ware het niet dat Björn Engels nog toesloeg in blessuretijd.