Verste verplaatsing ooit: onze videoman mee op de KVO-bus

Mathieu Goedefroy

11/09/16 - 08u00

video Spelers en fans van KV Oostende legden gisterenavond de verste verplaatsing ooit af in onze hoogste voetbalklasse. Om de wedstrijd van hun 'Weireldploegsje' te zien moesten ze in totaal zowat zeven uur op de bus zitten: een record. Onze videoman waagde zich zelf ook aan de verre rit richting Oostkantons en legde alles vast in bovenstaande reportage. En wat blijkt: de meeste KVO-fans bleken met plezier een hele dag onderweg, zelfs al was het voor een nederlaag.