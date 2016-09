Welke crisis? Westelse supporters dansen polonaise bij 4-0-achterstand

Door: redactie

Al wie Westerlo een warm hart toedraagt, had vanavond weinig reden tot vieren. Een ontstellend zwakke prestatie van het team van Bob Peeters resulteerde uiteindelijk in een 4-1-nederlaag op het veld van Kortrijk, al had de score nog veel hoger kunnen oplopen. De meegereisde supporters lieten het evenwel allemaal niet aan hun hart komen en begonnen in het slotkwartier dan maar de polonaise te dansen.