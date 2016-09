Essevee wint oververdiend tegen Moeskroen na partij die bol stond van het geklungel

Thomas Lissens

10/09/16 - 22u18

© belga.

Neen, Moeksroen - Zulte Waregem zal niet de geschiedenisboeken ingaan als de meest hoogstaande partij ooit in België. Enkel door geklungel in de Essevee-verdediging kon een onmondig Moeskroen het de bezoekers even moeilijk maken. Maar uiteindelijk haalden de mannen van Francky Dury het eenvoudig en dik verdiend met 1-5. Essevee springt door de zege opnieuw naar de leiding in de stand, Moeskroen blijft voorlaatste met drie punten.