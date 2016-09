Fluks Kortrijk laat geen spaander heel van Westerlo, Bob Peeters moet stilaan beginnen vrezen (4-1)

Bavo Boutsen

10/09/16 - 21u50

Bij Kortrijk hadden ze meer dan genoeg redenen om te vieren. © belga.

KV Kortrijk is dezer dagen een van dé ploegen in vorm in onze competitie. De West-Vlamingen namen vanavond in eigen stadion wel zeer overtuigend de maat van Westerlo: 4-1. Na twee vroege goals van goaltjesdief in wording Saadi zette Kagé nog voor rust de derde treffer op het scorebord. In een overbodige tweede helft ramde diezelfde Kagé zijn tweede van de avond tegen de touwen. In de slotfase redde Schuermans dan uit het niets nog de Westelse eer. Bob Peeters experimenteerde vanavond met drie centrale verdedigers, maar dat zorgde duidelijk niet voor de verhoopte defensieve stabiliteit. De Westelse achterhoede was opnieuw kaas met gaten.