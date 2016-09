Oostende trekt hele land door maar laat leidersplek liggen in Eupen

© belga.

KV Oostende had zich de langste verplaatsing in de Jupiler Pro League evengoed kunnen besparen. In de Oostkantons ging de kustploeg met 2-1 ten onder bij Eupen. De leidersplaats mag KVO op zijn buik schrijven.

Over de eerste helft kunnen we kort zijn, er gebeurde werkelijk niets aan de Kehrweg. Gelukkig bracht het kwartiertje rust beterschap. Na de pauze kregen de fans eindelijk waar voor hun geld. Sylla snelde door de Oostendse defensie en duwde de openingsgoal voorbij Proto. Lang kon Eupen niet genieten van die voorsprong, want luttele minuten later zette El Ghanassy de bordjes opnieuw gelijk. De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en via een wereldgoal van Ocansey - los in de kruising - pakte het de eerste thuiszege van het seizoen. Oostende wacht nog een héél lange busrit naar huis.



