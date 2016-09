Peter Maes: "Vertrouwen mag niet omslaan in nonchalance"

Kjell Doms

9/09/16 - 21u34

© photo news.

Positieve selectieproblemen voor Peter Maes voor de topper op Sclessin. Castagne is opnieuw fit en ook de nieuwkomers Susic en Brabec maken op training een goede indruk. "Ik ben heel tevreden met de jongens die ik er in deze transferperiode heb bijgekregen", zegt Peter Maes.

"Je ziet dat die jongens nog wat zoeken, maar het is normaal dat je mekaar wat moet leren aanvoelen. Als we ons enkel op de competitie hadden moeten focussen dan denk ik dat een vervanger voor Kabasele had volstaan, maar met die extra wedstrijden in de Europa League is het goed dat er zowel in de verdediging als op het middenveld extra mankracht is bijgekomen."



Maes heeft zo zijn eigen kijk op de ontwikkelingen in Luik en de soap rond de trainerswissel. "Ik ken het huis al heel lang en dit verrast mij niet", grinnikte Maes. "Het maakt onze voorbereiding er niet makkelijker op, maar wij moeten ons daar eigenlijk niet te veel van aantrekken. Genk heeft zijn eigen identiteit en wij willen overal onze wil opdringen, ook op Standard. Wij voetballen met vertrouwen na onze sterke seizoensstart, ik moet erover waken dat dat vertrouwen niet omslaat in nonchalance."