Raman: "Ik heb Jankovic in januari al eens ontmoet"

Stijn Joris

9/09/16 - 21u24

Raman op training bij Standard. © photo news.

Na amper enkele weken bij Standard is Benito Raman (21) met Jankovic aan zijn tweede coach toe. Eentje die hij in januari al leerde kennen.

"Een trainerswissel komt altijd een beetje onverwacht, ook al werd er al weken over gesproken. Het is nog te vroeg om al dieper in te gaan op het werk van onze nieuwe coach. Hij is er nog maar enkele dagen. We hebben een beetje harder getraind, maar ik ben dat gewoon."



"Ik heb onze nieuwe trainer in januari al eens ontmoet. Ik had een gesprek met hem omdat KV Mechelen me net als STVV wou huren. Malinwa leek me wel een geschikte club, maar uiteindelijk dwong Gent me om naar STVV te gaan. Het was dat of bij de Buffalo's op de bank zitten. Bij Sint-Truiden heb ik toch nog wat kunnen spelen ook al was dat niet altijd even eenvoudig."