Club blijft in sukkelstraatje en lijdt op de Freethiel al 3e nederlaag van het seizoen

De Brugse machine blijft sputteren. Ook op Waasland-Beveren ging Club Brugge met de billen bloot na een kanonschot van Schrijvers (1-0). De landskampioen zakt na de nieuwe nederlaag - de derde al dit seizoen - verder weg in de grijze middenmoot van het klassement. En laat nu net volgende week Leicester City over de vloer komen op het kampioenenbal.

"De match tegen Waasland-Beveren is belangrijker dan die tegen Leicester City", verkondigde Michel Preud'homme nog vooraf. Op het veld lieten zijn jongens het na om zijn woorden kracht bij te zetten. Club had dan wel het meeste balbezit, kansen versierde het niet tot nauwelijks. Waasland-Beveren beperkte zich tot verdedigen en had dan ook nog eens het geluk om de enige echte kans van de match af te werken. Schrijvers smeerde met een heerlijke knal Club zijn derde (!) nederlaag van het seizoen aan.



