Emilio Ferrera ontkent kandidatuur voor KV Mechelen

Herman Meersseman

9/09/16 - 18u04

Emilio Ferrera op de bank bij OHL. © belga.

Emilio Ferrera ontkent met klem dat hij zijn kandidatuur gesteld heeft om Aleksandar Jankovic op te volgen als trainer van KV Mechelen, zoals te lezen stond in sommige media.

"Ik zit heel erg verveeld met die roddel. Wat gaan het bestuur, mijn staf, de spelers en de supporters van OHL van mij denken? Misschien wordt de link gelegd met Rik Vande Velde, de nieuwe sportief directeur van KV Mechelen, die in 2003 mijn assistent was bij Lierse en met wie ik soms nog contact heb. Maar ik heb geen seconde overwogen om mijn kandidatuur te stellen en OHL te verlaten. Ik ben in Leuven aan een project begonnen en wil dat afmaken. Bovendien, sinds ik in 2003 uiteindelijk voor Lierse koos in plaats van voor KV Mechelen, ben ik bij die club persona non grata."