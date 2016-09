Frank De Bleeckere gaat Belgische scheidsrechters opnieuw coachen

Door: redactie

8/09/16 - 16u06 Bron: Belga

Voormalig topscheidsrechter Frank De Bleeckere gaat opnieuw werken voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo bevestigde de 50-jarige Oost-Vlaming aan Belga. Dertien maanden na zijn verrassende ontslag bij de bond start hij een nieuw project waarin hij de coaching van de Belgische topscheidsrechters weer voor zijn rekening neemt.

De Bleeckere was tijdens de wereldbeker van Zuid-Afrika in 2010 de laatste Belgische arbiter op een groot toernooi en moet nu ook onze talentrijke arbiters naar de wereldtop loodsen. De Bleeckere wil de scheidsrechters met meer individuele begeleiding naar die top brengen. "De groepssessies blijven bestaan, maar moeten aangevuld worden met individuele coaching. Die individuele benadering zien ook de scheidsrechters als een meerwaarde", zegt De Bleeckere.



Elk weekend zal hij een wedstrijd van topscheidsrechters of een talentvolle ref in eerste nationale A en B ter plaatse bekijken. Nadien bekijkt De Bleeckere ook de wedstrijdbeelden. Enkele dagen later zal hij samenzitten met de scheidsrechters om hun wedstrijd te evalueren. "Ik zal met hen leerrijke situaties uit de wedstrijd aankaarten. Het betreft vooral finetuning, maar voor de arbiters is het een ideaal leermoment. Ik kijk met veel enthousiasme uit naar de samenwerking", aldus De Bleeckere. Naast die individuele begeleiding zal De Bleeckere ook maandelijks een groepssessie houden met de Belgische scheidsrechters in het trainingscentrum te Tubeke.



Belgiës beste scheidsrechter zette in december 2011 een punt achter zijn eigen succesvolle loopbaan. In de zomer daarop nam hij voor de voetbalbond de jonge refs onder zijn hoede, nog een jaar later trainde hij ook het kruim van de Belgische scheidsrechters. De Bleeckere zette de professionalisering van de Belgische arbitrage op de agenda, maar kon zijn werk niet afmaken. Eind juli 2015 werd hij om budgettaire redenen de laan uitgestuurd. Dat was toch de officiële verklaring van de voetbalbond, maar in de wandelgangen van het 'Glazen Huis' werd gewag gemaakt van een politieke afrekening. De Raad van Bestuur van de bond had het ontslag unaniem gestemd, zo luidde het, maar niet alle bestuurders bleken op de hoogte te zijn.



"Het heeft me heel veel tijd gekost om het ontslag een plaats te geven, omdat het als een enorme verrassing kwam. Maar ik heb het kunnen verwerken", vertelt De Bleeckere. "De arbitrage is mijn passie. Ik ben tevreden dat ik opnieuw met de scheidsrechters aan de slag kan gaan. Ik wil opnieuw een team bouwen waarmee we mooie dingen kunnen realiseren. We hebben in ieder geval geen tijd te verliezen, België moet een inhaalbeweging maken."



De Bleeckere tekent geen contract bij de KBVB, maar werkt per opdracht. Hij blijft daarnaast ook werkzaam als merkambassadeur van Expoline, het Belgische bedrijf dat de vanishing spray produceert en internationaal verdeelt.