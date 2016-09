Michel Preud'homme ontgoocheld over gemiste start Club, maar er is gelukkig ook goed nieuws

Door: Glenn Bogaert

video De WK-kwalificatiematchen zijn nog maar pas doorgespoeld of daar is het competitievoetbal opnieuw. Morgenavond vliegen we er alweer in met de opener van speeldag zes op de Freethiel. Daar ontvangt het in puntennood verkerende Waasland-Beveren uittredend landskampioen Club Brugge. En ook blauw-zwart heeft zeker geen punten te veel. Dat vindt ook Michel Preud'homme, die zich op zijn persconferentie ontgoocheld toonde over de flauwe competitiestart van zijn troepen.

7 op 15 met twee nederlagen en dan nog in streekderby's tegen KV Oostende en KV Kortrijk, de fans van Club Brugge zullen er toch wat mee in hun maag zitten. Maar ze zijn niet alleen, ook de trainer is niet gelukkig. Zeker niet aangezien het puntenverlies werd opgelopen in een relatief rustige periode. Met de Champions League in aantocht lijkt het dan ook niet makkelijker te gaan worden om foutloos te blijven in de Jupiler Pro League. "We hadden gehoopt op meer punten in het seizoensbegin, maar nu moeten we vooral zorgen dat iedereen fris is voor elke match."



Izquierdo en Gedoz in kern

En op dat vlak is er alvast goed nieuws vanuit de ziekenboeg want naast de herstelde José Izquierdo en Boli Bolingoli zit ook Felipe Gedoz verrassend genoeg al in de 21-koppige wedstrijdkern. Al blijft Preud'homme wel voorzichtig: "We bekijken morgen pas wie wedstrijdfit is, ik wacht altijd de reactie af na de laatste training." De Braziliaanse dribbelaar Gedoz viel een kleine twee weken geleden uit tegen Standard met een enkelblessure, de verwachting was dat hij 3 à 4 weken buiten strijd zou zijn. Of hij ook het wedstijdblad haalt, is dus nog koffiedik kijken.



Niet bezig met Leicester

Uiteraard kwam op de traditionele persconferentie ook de start van het kampioenenbal ter sprake, maar daar willen ze in Jan Breydel nog niet te veel mee bezig zijn. First things first. "De wedstrijd van morgen is momenteel de belangrijkste. Tot zaterdag denken we niet aan Leicester!" Een duidelijke waarschuwing van de trainer, die zich eerder na de match tegen KV Kortrijk al boos maakte over het gebrek aan scherpte en focus. Club kan morgen trouwens niet rekenen op de geschorste Laurens De Bock en ook van de langdurig geblesseerde Lior Refaelov is nog geen sprake.