Club Brugge opent bij Waasland-Beveren zesde speeldag in Jupiler Pro League

Door: redactie

9/09/16 - 12u15

Vossen en Buatu in duel. © photo news.

Na de interlandonderbreking hervat de Belgische competitie vanavond (20u30) met een duel op de Freethiel tussen Waasland-Beveren en Club Brugge.

Kampioen Club Brugge staat na vijf speeldagen op een teleurstellende negende plaats met 7 punten. Blauw-zwart kan een overwinning dus goed gebruiken, maar dat geldt nog meer voor Waasland-Beveren. Het team van coach Stijn Vreven laat met 2 op 15 alleen rode lantaarn Westerlo (1 punt) achter zich.



Het zwaartepunt van de speeldag ligt op zondag. Het is vooral uitkijken naar het treffen 's avonds (20u) tussen Standard en KRC Genk. Bij de Rouches zit Aleksandar Jankovic dan voor het eerst op de trainersbank. De Serviër kwam deze week over van KV Mechelen en vervangt bij de Rouches Yannick Ferrera. Die moest opstappen na een 6 op 15. Standard staat daarmee elfde in het klassement. Het Genk van Peter Maes draait met 10 op 15 bovenin mee.



Eerder op de dag ontvangt AA Gent om 14u30 Sporting Lokeren. In de vooravond (18u) speelt RSC Anderlecht gastheer voor Charleroi, de verrassende leider na speeldag 5 met 11 punten.



Morgenavond staan vier wedstrijden op het programma. Promovendus Eupen neemt het om 18u thuis op tegen KV Oostende. Om 20u ontvangt KV Mechelen, na het vertrek van Jankovic voorlopig zonder hoofdcoach, STVV. Op hetzelfde moment speelt Kortrijk thuis tegen Westerlo.



Zulte Waregem, knap tweede, trekt naar Moeskroen. Aftrap op Le Canonnier om 20u30.