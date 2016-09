C4 van Ferrera zet kwaad bloed: "Standard is geen voetbalclub, maar een politieke partij en kerkhof voor trainers"

Door: Glenn Bogaert

Het meest ophefmakende trainersontslag uit de Jupiler Pro League hebben we ook alweer achter de rug. Yannick Ferrera werd gisteren na weken van aanhoudende geruchten en met het hoofd al lang op het kapblok, de deur gewezen. Naar een opvolger was het niet lang zoeken, Aleksandar Jankovic komt over van KV Mechelen. De C4 van de veelbelovende jonge coach Ferrera zet alvast kwaad bloed bij Aad de Mos, die op Twitter zijn gal spuwde.

"Standard is geen voetbalclub, maar een politieke partij en een kerkhof voor trainers", haalt de Nederlandse analist zwaar uit naar het bestuur van de Rouches. Daarover is geweten dat er intern weinig samenhang is, zo was voorzitter Bruno Venanzi wel een pleitbezorger van de 35-jarige Brusselaar Ferrera, terwijl 'raadgever' Daniel Van Buyten en sportief directeur Olivier Renard hun coach liever kwijt dan rijk waren. Denk maar terug aan die zure gezichten na de 1-2 van Junior Edmilson op Club Brugge.



Mooie boodschap Dossevi

De spelersgroep die stond nog steeds pal achter de ontslagen Ferrera, dat blijkt ook uit een tweet en post op Instagram van sterkhouder Matthieu Dossevi. De ervaren Togolose flankaanvaller, die in Luik geregeld de pannen van het dak speelt, hoopt dat zijn intussen ex-coach snel opnieuw boven water komt bij een nieuwe club: "Bedankt voor alles trainer! Het was een verrijkend jaar aan jouw zijde, zowel op sportief als menselijk vlak. Veel succes met het vervolg van jouw carrière en hopelijk zien we elkaar snel terug op de voetbalvelden."