Strafvermindering voor Scholz in hoger beroep, Koubemba vangt bot

Door: redactie

6/09/16 - 17u22

Alexander Scholz. © photo news.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing (waarvan één met uitstel) en 800 euro boete opgelegd aan Alexander Scholz. De centrale verdediger van Standard Luik mist zondag de thuiswedstrijd tegen KRC Genk op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League. STVV moet het dan weer twee speeldagen zonder de Congolese aanvaller Kevin Koubemba zien te rooien.

Scholz brak in het slot van de doelpuntenloze derby tegen Charleroi op de vierde speeldag in 1A een countermogelijkheid af door middenvelder Clément Tainmont met een vliegende tackle onderuit te halen. Scholz kwam te laat, raakte geen bal en was bovendien de laatste verdediger, maar scheidsrechter Frederik Geldhof floot geen overtreding.



De Reviewcommissie wilde de actie van de 23-jarige Deen niet onbestraft voorbij laten gaan en daagde Scholz alsnog voor de Geschillencommissie, die vrijdag twee speeldagen schorsing en 800 euro boete oplegde aan de centrale verdediger. Standard tekende echter beroep aan en sleepte voor de Geschillencommissie Hoger Beroep strafvermindering in de wacht. De beroepskamer hield rekening met het "heel gunstige verleden van Scholz" om een speeldag schorsing voorwaardelijk te maken. Daardoor kan kersvers Standard-trainer Aleksandar Jankovic geen beroep doen op Scholz in de partij tegen Genk (11 september). De Deense verdediger kan wel meespelen tegen zijn ex-club Lokeren (18 september).



Kevin Koubemba blijft geschorst voor de competitiewedstrijden op het veld van KV Mechelen (10 september) en thuis tegen Waasland-Beveren (18 september). Zijn club STVV ging in beroep tegen de twee speeldagen schorsing en 800 euro boete die de Geschillencommissie vrijdag aan de Congolese aanvaller had opgelegd, maar ving bot.



Koubemba liet STVV al vroeg in de met 1-2 verloren thuismatch tegen KV Kortrijk op speeldag 5 in de steek. Op het kwartier ging de Congolese aanvaller van de Kanaries te fel door op Joaozinho. Scheidsrechter Lawrence Visser bestrafte de onvoorzichtige ingreep met de rode kaart. "Uit de TV-beelden blijkt dat Koubemba de bal niet speelde. Hij raakte zijn tegenstrever vol op diens onderbeen en bracht diens fysieke integriteit in gevaar. Het gaat hier niet om een tackle; dit hoort niet thuis in het voetbal", oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep. .