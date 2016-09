Standard ontslaat Ferrera en haalt Jankovic weg bij KV Mechelen

Door: Stephan Keygnaert

6/09/16 - 09u31

© belga.

Wat al veel langer in de lucht hing, is realiteit geworden: Standard heeft zopas zijn trainer Yannick Ferrera ontslagen. Ferrera won eind vorig seizoen de Beker van België met de Rouches, maar het missen van play-off 1 is hem zeer zwaar aangerekend door de sportief verantwoordelijken Olivier Renard en Daniël Van Buyten.



De Rouches hebben ook al een opvolger gevonden voor Ferrera. KV Mechelen-coach Aleksandar Jankovic wordt vanmiddag om 14 uur voorgesteld aan de pers. Jankovic kon bij de Maneblussers voor een beperkt bedrag onder zijn contract uit. De Servische coach en Renard kennen mekaar uit hun Mechelse periode en hebben een groot wederzijds respect. Jankovic, die in Luik voor drie seizoenen aan de slag gaat, had op zijn beurt de ambitie om een stap hogerop te zetten.



Tussen Mechelen en Luik gebeurde het voorbije halfjaar overigens het nodige handelsverkeer. In februari stapte Olivier Renard op als sportief directeur van Malinwa om bij Standard dezelfde functie te gaan bekleden, als opvolger van Axel Lawarée. Tijdens de voorbije zomermercato stapten Jean-François Gillet en Ibrahima Cissé dan weer over van KV Mechelen naar Standard. Voor Cissé legden de Rouches een slordige 800.000 euro op tafel.