"Als clubs een speler het hof maken, maar daarna geen geld hebben om hem te betalen, steekt dat ogen uit"

Jonas Van De Veire

5/09/16 - 14u56

© belga.

11 inkomende en 18 uitgaande transfers. Bij AA Gent hebben ze een drukke transferzomer achter de kiezen. Op de website van de Buffalo's spreekt coach Hein Vanhaezebrouck voor het eerst over het vertrek van zijn poulain Sven Kums naar Udinese. De succescoach geeft ook zijn gepeperde mening over de afgesprongen transfer van Hannes Van Der Bruggen naar Zulte Waregem.

Sven Kums © belga.

Pas in de slotdagen van de zomermercato nam Gent afscheid van zijn Gouden Schoen. Via Watford trok Sven Kums naar Udinese. "Lange tijd zag het er naar uit dat er geen transfer zou komen", aldus Vanhaezebrouck op de clubwebsite. "Vooral omdat er met Sven een afspraak was gemaakt dat hij weg kon naar een grote Europese club - alleen lieten die niet echt van zich horen. Iets wat hij volgens mij wel degelijk verdiende, maar door een gebrek aan nationale selecties wellicht niet kreeg. Toen er finaal toch nog een club bereid was om een aanvaardbaar bod te doen, heeft de voorzitter na overleg met Michel Louwagie en mezelf toch ingestemd om Sven te laten gaan."



Een tweede veelbesproken dossier was dat van Hannes Van Der Bruggen. De middenvelder smeekte in een videoboodschap om een transfer naar Zulte Waregem, maar die kwam er uiteindelijk niet. De handelswijze van de fusieclub kon op niet veel begrip rekenen bij Vanhaezebrouck. "Als bepaalde clubs - al dan niet met de medewerking van agenten - een speler het hof maken door hem van alles te beloven, maar daarna aan de andere club moeten meedelen dat ze, ondanks een akkoord met de speler, geen geld hebben om hem te betalen, steekt dat nog meer de ogen uit. Hopelijk kan Hannes nu opnieuw ten volle groeien bij de club waar het voor hem allemaal begon."