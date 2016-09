Mircea Rednic kondigt terugkeer naar België aan

Door: Stijn Joris

5/09/16 - 07u31

© belga.

Mircea Rednic (54) heeft in Roemenië aangekondigd dat hij binnen de kortste keren weer in België aan de slag gaat. Dat verklaarde hij in lokale media.



Rednic was vorig seizoen coach van Dinamo Boekarest, momenteel zit hij zonder club. Meteen ging het gerucht de ronde dat hij bij Standard de opvolger van Yannick Ferrera zou worden. Volgens onze bronnen klopt die informatie niet. Maar welke club wordt het dan wel? Rednic wou daar niet op ingaan. "Ik heb inderdaad gezegd dat ik terug naar België kom, maar meer wil ik daar niet over kwijt. Ik ga de naam van de club nog niet onthullen."