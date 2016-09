Renard: "Of we nog achter Ferrera staan? Daar antwoord ik niet op"

Olivier Renard (rechts) met Yannick Ferrera. © belga.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de soap rond Yannick Ferrera. De coach staat al maandenlang ter discussie bij Standard, maar blijft (voorlopig) op post. Na het 2-2 gelijkspel bij kampioen Club Brugge wilde de directie van de Rouches geen standpunt innemen over Ferrera. Ook gisteren niet, toen Sportweekend sportief directeur Olivier Renard opzocht. "We moeten niet over de trainer praten. Iedereen moet nu zijn werk doen."

Standard haalde de laatste dagen ferm uit op de transfermarkt. De Rouches brachten in totaal zes nieuwe spelers naar Luik. Gisteren werd in een oefenpot met 3-0 gewonnen van Olympique Marseille, nochtans geen kleine garnaal. Renard waarschuwt toch voor hoogmoed. "Het was een mooie oefenmatch, maar het is niet omdat je tegen een Marseille met veel jonge spelers wint, dat alles goed zal blijven tot het einde van het seizoen. Na een oefenmatch moet je de voetjes op de grond houden."



"De voorbije dagen hebben we de kwantiteit verhoogd in de kern", aldus Renard. "Spelers die zeker waren van een plek in de basis, zullen het nu moeilijker krijgen. Concurrentie is beter voor iedereen. Onze ambities veranderen daar niet door. We willen altijd voor de titel strijden, maar we moeten objectief zijn en beseffen dat we niet op het niveau zitten van de andere titelkandidaten. We moeten alleszins beter doen dan vorig jaar."



Wat met Ferrera?

Rest dan nog de positie van Ferrera. Staat het bestuur nog als één man achter de coach? "Op die vraag moeten we niet meer antwoorden. Als we A zeggen, vragen de mensen waarom we geen B zeggen. En omgekeerd. Er is al veel gezegd. Binnen het bestuur moeten we alles analyseren, van spelers tot staf en zelfs journalisten. Het seizoen zal lang duren en we moeten onze weg zoeken. We zullen wel zien. Enkel resultaten kunnen voor rust zorgen in de voetbalwereld. We moeten niet praten over de staf of de spelers. Iedereen moet gewoon zijn werk doen", besloot Renard voor de camera van Sportweekend.