N'Sakala rekent af met zijn 'vriend' Defour: "Heb zijn nummer gewist en als ik morgen trouw dan krijgt hij geen uitnodiging"

Van een ophefmakend interview gesproken, Fabrice N'Sakala doet in Het Nieuwsblad een stevig boekje open over de interne keuken van Anderlecht en de vuile was op straat oogt allesbehalve netjes. De 26-jarige Congolese verdediger ontziet niets of niemand nu hij in Turkije zijn tenten heeft opgeslagen en vrijuit kan babbelen. Opvallend is vooral de manier waarop hij zijn 'vriend' Steven Defour door het slijk haalt. Die lijkt voor hem zelfs niet meer te bestaan. Leest u even mee.

Ik werd getolereerd omdat er geen andere linksback was. Ik was er om de hoop te vullen en speelde met een geweer tegen mijn slaap omdat ik niets verkeerds mocht doen. Fabrice N'Sakala "Deze foto... Die zal ik inkaderen. Het is het beeld van mijn gezicht toen ik tegen Sint-Truiden al na 28 minuten gewisseld werd door Weiler. Een mooi aandenken aan Anderlecht, hè? (grijnst) Razend was ik. Ik wilde mijn shirt op de grond gooien. Sofiane Hanni kwam mij troosten, maar ik riep: 'Raak me niet aan'. Vanaf dan had ik de boodschap begrepen. Ik voelde niets meer voor Anderlecht en wist dat ik nooit meer voor hen zou spelen." Die dramatische avond op Stayen was het einde van de martelgang voor linksback N'Sakala. De ene week op de tribune als overbodig, de volgende week in de basis als depanneur. Het was geen leven voor de Congolees-Franse verdediger. "Neen, ik was niet op niveau, maar hoe kon dat als niemand vertrouwen in mij had? Ik werd getolereerd omdat er geen andere linksback was. Ik was er om de hoop te vullen en speelde met een geweer tegen mijn slaap omdat ik niets verkeerds mocht doen."

