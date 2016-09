Nieuwkomer Belfodil, Emond en Edmilson bezorgen Standard ruime zege tegen Marseille

Thomas Lissens

2/09/16 - 22u14

Benfodil was meteen trefzeker. © epa.

Standard heeft vanavond vertrouwen getankt in een oefenpot tegen Olympique Marseille. De Rouches wonnen met 3-0 tegen de Franse topclub, onder meer dankzij een doelpunt van nieuwkomer Ishak Belfodil.

Renaud Emond kreeg de kans van Standard-trainer Yannick Ferrera om zich te bewijzen en dat deed de ex-spits van Waasland-Beveren ook. Net voor het halfuur bracht de aanvaller zijn ploeg 1-0 voor. Standard ging met de voorsprong de rust in en vijf minuten na de pauze verdubbelde Edmilson de voorsprong.



Ferrera gunde nieuwkomers Bahlouli en en Belfodil hun eerste speelminuten in het truitje van Standard en die laatste dikte de score twintig minuten voor tijd nog aan tot 3-0. In het slot miste Marseille nog een strafschop, waardoor de Luikenaars hun 3-0-bonus behielden.



Standard telt na vijf speeldagen in de Jupiler Pro League zes punten en staat daarmee op de elfde plaats. Zondag 11 september spelen de mannen van coach Yannick Ferrera hun volgende match. Racing Genk is dan te gast op Sclessin.