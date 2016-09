Koubemba (STVV) en Seck (Waasland-Beveren) twee matchen geschorst na rood

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/09/16 - 20u28 Bron: Belga

© photo news.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing en 800 euro boete opgelegd aan Kevin Koubemba (STVV) en Ibrahima Seck (Waasland-Beveren). Beide spelers werden op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League met rood van het veld gestuurd.

© photo news.

Het Bondsparket had maandag twee speeldagen schorsing en 600 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking, maar zowel STVV als Waasland-Beveren accepteerden die sanctie niet. De Geschillencommissie besliste om de schorsing te bestendigen, maar verhoogde de boete met 200 euro.



Niet akkoord met argument

Koubemba liet STVV al vroeg in de met 1-2 verloren thuismatch tegen KV Kortrijk van zaterdag in de steek. Op het kwartier ging de Congolese aanvaller van de Kanaries te fel door op Joaozinho. Scheidsrechter Lawrence Visser bestrafte de onvoorzichtige ingreep met de rode kaart. "De commissie stelt vast dat het verslag van de scheidsrechter wordt bevestigd door de beelden. Het gaat om een brutale fout die de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar heeft gebracht. De commissie kan niet akkoord gaan met de stelling van de verdediging dat de speler de intentie had om de bal te spelen", verklaarde de Geschillencommissie de straf voor Koubemba, die geschorst is voor de competitiewedstrijden op het veld van KV Mechelen (10 september) en thuis tegen Waasland-Beveren (18 september).