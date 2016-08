De transferzomer in cijfers: records voor Engeland, Italië, Duitsland, Nederland én België

Thomas Lissens

1/09/16 - 13u59

Paul Pogba werd de duurste speler aller tijden. © reuters.

Voor zowel de Engelse Premier League, de Italiaanse Serie A, de Duitse Bundesliga als de Nederlandse Eredivisie was de afgelopen zomer een recordzomer. Ook de Jupiler Pro League kende een - weliswaar nipte - historische transferperiode. De Engelse Premier League verpulverde, zoals gewoonlijk, zijn transferrecord tot liefst 1 miljard en 380 miljoen euro aan inkomende transfers. Enkel en alleen op de slotdag van de transfermarkt spendeerden de Engelse clubs samen zo'n 182,7 miljoen euro, zo berekende Deloitte.

Ook in de Bundesliga lag afgelopen zomer het transferrecord, van de zomer ervoor, aan diggelen. Dat bericht het Duitse persagentschap DPA. De 18 clubs uit de Duitse eerste klasse spendeerden samen 512,59 miljoen euro aan 150 nieuwe spelers. Voorafgaand aan het seizoen 2015-2016 was dit slechts 300 miljoen euro. Borussia Dortmund gaf het meeste uit. De uitdager van topfavoriet Bayern gaf 108,7 miljoen euro uit aan 8 nieuwe spelers. Opvallender dan in Engeland en Duitsland is het transferrecord dat afgelopen zomer gevestigd werd in de Italiaanse Serie A. De Italiaanse eerste klasse slabakt op internationaal niveau al enkele jaren, maar Juventus en volgelingen spendeerden afgelopen zomer een recordbedrag van zo'n 706,34 miljoen euro, volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt. De transfer van de Argentijnse topspits Gonzalo Higuain, van Napoli naar Juventus voor een slordige 90 miljoen euro, hielp daarbij ook een handje.

De Nederlandse Voetbalbond (KNVB) sprak afgelopen zomer van een recordaantal spelers dat getransfereerd werd. Niet minder dan 582 spelers veranderden deze zomer van club in Nederland (5 meer dan in de zomer van 2015). Van de 582 trokken er 170 spelers naar het buitenland, kwamen 122 spelers uit het buitenland en veranderden 279 spelers van club in het binnenland. In de laatste 24 uur van de transferperiode wisselden nog 52 spelers van club. De KNVB wilde geen uitspraak doen over bedragen. Volgens Transfermarkt zouden de Nederlandse clubs wel 'slechts' 39,48 miljoen euro uitgegeven hebben.



In vergelijking met de Belgische Jupiler Pro League, dat geen officiële cijfers vrijgaf, valt dat bedrag tegen. Opnieuw volgens Transfermarkt zouden onze clubs afgelopen zomer zo'n 47,89 miljoen euro gespendeerd hebben. We ontvingen 90,23 miljoen euro aan transfergelden, een bedrag dat bij onze noorderburen dan weer hoger ligt met 130,28 miljoen euro. In vergelijking met de jaargang 2015-2016 bleven de inkomsten en uitgaven quasi status quo. Zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde is er deze zomer een lichte stijging waar te nemen. In de zomer van 2015 kregen we immers 90,13 miljoen euro in het laatje en gaven we 40,44 miljoen euro uit.