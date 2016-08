Waarom Bayat tot 90% van transfermarkt in handen heeft: goedkoop, hard en vriendjespolitiek

SANDER VAN DEN BROECKE

1/09/16 - 09u03

Mogi Bayat. © photo news.

Afgelopen nacht is de transferperiode in het voetbal afgesloten. De man die ook deze keer de meeste deals sloot, is Mogi Bayat. Nog maar zes jaar als makelaar actief, en toch werkt nagenoeg elke Belgische club al met hem samen. Volgens sommige berekeningen is 90% van de markt in zijn handen. Hoe speelt de 42-jarige Iraniër dit klaar?