Van Himst maakt balans op van transferzomer bij Anderlecht: "En nu is het aan Weiler"

Anderlecht leek afgelopen transferzomer meer een duiventil dan een voetbalclub, met de transfer van De Maio als dieptepunt. De verdediger verliet paars-wit al na amper drie weken na een dispuut met coach Weiler. Clubicoon Paul Van Himst maakt de balans op van de Brusselaars: "Een transfer van Lombaerts had de transferperiode geslaagd gemaakt."

"Het is lang geleden dat er zoveel verloop was bij Anderlecht", stelt Van Himst bij Sporza. "Maar er moest versterking komen, dat was duidelijk. De club heeft er alles aan gedaan om een kern op de been te brengen. Nu is het aan de coach om er ook een ploeg van te maken. En dat mis ik al een tijdje, de collectiviteit van een hecht team."



De meeste nieuwkomers kent Van Himst niet zo goed, maar over Teodorczyk en Hanni is hij wel lovend. "Die Teodorczyk kan wel een goal maken en Hanni is zeker een goede voetballer. Anderlecht heeft ook goed verkocht en ik denk dat het budget in evenwicht kan zijn. Zelfs al zou de transfer voor Stanciu nog oplopen tot 10 miljoen euro."



Toptarget Nicolas Lombaerts kwam ondanks wekenlang geflirt niet naar het Astridpark. "De transferperiode zou geslaagd geweest zijn met een transfer van Lombaerts. Achterin mocht er og wat bij, een goeie stopper was nodig. Paars-wit kocht vooral middenvelders, maar het lijkt wel gewapend voor dit seizoen. Er is potentieel genoeg om er een ploeg van te maken en ik heb vertrouwen in René Weiler. Hij straalt iets uit en kent iets van voetbal", besloot Van Himst.