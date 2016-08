Twee aanwinsten van Anderlecht hebben hun eerste schooldag al achter de rug

Door: Glenn Bogaert

31/08/16 - 16u22

First training of Massimo Bruno & Hamdi Harbaoui ! #RSCA pic.twitter.com/4ZbDdH7KgW

video

Good luck Mass! Take good care of my number 10 ;) pic.twitter.com/ni4SCs7pue — Dennis Praet (@dennispraet) Tue Aug 30 00:00:00 MEST 2016

De ene een verloren zoon, de andere een illusie armer. Massimo Bruno en Hamdi Harbaoui mogen weer hun kunnen etaleren in de hen bekende Jupiler Pro League dat in het shirt van Anderlecht. Beide aanwinsten van paars-wit -met dank aan de invloedrijke makelaar Mogi Bayat- mochten vandaag al een eerste keer hun voetbalschoenen aantrekken.



Eerste werkdag

Met de interlandbreak krijgen de 22-jarige flankaanvaller van Red Bull Leipzig en de 31-jarige Tunesische spits die bij Udinese geen potten kon breken de nodige tijd om in te lopen. Bekijk hier alvast een video van hun eerste werkdag in Brussel en uiteraard schotelen we u ook het nodige (actie)fotomateriaal voor van de twee nieuwkomers in het Astridpark.



Tweetje Praet

Harbaoui (ex-Lokeren) kreeg het rugnummer 9 toebedeeld, chouchou Bruno neemt de vrijgekomen nummer 10 in van Dennis Praet en die toont zich op Twitter erg opgetogen.