"Allergrootste supporter" Sven Kums neemt met enige grandeur afscheid van zijn geliefde Buffalo's

Door: Glenn Bogaert

31/08/16 - 14u25

© photo news.

Zijn vervanger is al neergestreken in de Ghelamco Arena, maar dat neemt niet weg dat Sven Kums serieus zal gemist worden bij AA Gent. De spelmaker, aanvoerder en Gouden Schoen gaat zijn geluk via het Engelse Watford in Italië beproeven, met name bij Udinese. Maar dat doet de Assenaar van 28 natuurlijk niet zonder eerst afscheid te nemen van de Buffalo's.