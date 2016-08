Madame Butelle bijt fel van zich af na kritiek op haar bibberende Brugse doelman

Door: Glenn Bogaert

31/08/16 - 14u05

video Vorig seizoen had hij een groot aandeel in de eerste landstitel in elf jaar van Club Brugge, in de nieuwe voetbaljaargang gaat het Ludovic Butelle iets minder voor de wind. De 33-jarige Franse doelman van blauw-zwart was tegen Lokeren en Standard geen toonbeeld van betrouwbaarheid en kreeg dan ook de nodige kritiek te verwerken. En dat is niet naar de zin van zijn echtgenote Sophie.