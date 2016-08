Bednet siert shirts van Club Brugge Academy

Door: redactie

30/08/16

De jeugdploegen van de Club Brugge Academy zullen vanaf 1 september Bednet op de shirts dragen. Dat kondigden Club Brugge en Bednet vandaag samen aan in het Jan Breydelstadion.

De jeugdploegen van Club Brugge krijgen met Bednet een nieuwe shirtsponsor. Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen of kinderen die revalideren na een blessure of ongeval van thuis uit les kunnen volgen. Op die manier lopen ze geen leerachterstand op en blijven betrokken bij de klas.



Club Brugge is dan weer bezig een traditie op te bouwen op vlak van communitywerking. Eerder prijkten al "Kom op tegen Kanker", "Go for Zero" en de eigen Club Brugge Foundation op de shirts van het eerste elftal. Dat initiatief wordt nu doorgetrokken naar de Academy. "De spelers en de kinderen die gebruikmaken van Bednet behoren tot dezelfde doelgroep", aldus Pascal De Maesschalk van de Club Brugge Academy. "Op die manier nemen de spelers ook een sociale rol op. Ze gaan onder meer zelf kijken hoe Bednet werkt en zullen hun verhalen meebrengen naar de club. We willen ook dat de spelers zich bewust worden van de bevoorrechte positie waarin ze zitten."



"We willen dat de spelers slagen als voetballers, maar bovenal willen we dat ze slagen op school en in het leven", reageert Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. "Bij Club Brugge, als volksploeg, zijn we ons ervan bewust dat de breedste schouders iets aan de maatschappij moeten teruggeven. We zijn ontzettend fier dat we dit kunnen doen."



Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits woonde de voorstelling bij. "Dit soort initiatieven heeft ambassadeurs nodig die vertrouwen uitstralen. Onderschat de maatschappelijke kracht van voetbal, en van Club Brugge, niet. De vraag naar synchroon onderwijs is groot. Onderwijs kunnen volgen is voor langdurige zieke kinderen en jongeren enorm belangrijk. Zo houden ze contact met leerkrachten, klasgenoten en hun vertrouwde klasomgeving. Er bij horen betekent op dat moment veel voor hen." Ze kreeg een shirt overhandigd.



De Academy van Club Brugge telt ruim 240 spelers, van de U7 tot de beloften. Het partnerschap geldt voor de rest van het seizoen.