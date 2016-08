TT: Transfergekte bij Anderlecht nóg niet voorbij - Club gaat voor Carcela - Genk heeft Susic beet

Door: redactie

Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Chelsea leent Patrick Bamford nog maar eens uit Premier League-club Burnley neemt aanvaller Patrick Bamford tot het einde van het seizoen op uitleenbasis over van Chelsea, de club van Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi. Dat maakten beide clubs vandaag bekend.



Bij Burnley wordt de 22-jarige Bamford, die zowel de Britse als de Ierse nationaliteit bezit, ploegmaat van de van RSC Anderlecht overgekomen Steven Defour.



Patrick Bamford ligt nog tot medio 2018 onder contract bij Chelsea, maar moet er niet op speelgelegenheid rekenen. In de eerste helft van vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan Crystal Palace, nadien werd hij tijdelijk ploegmaat van Dieumerci Mbokani en Vadis Odjidja bij Norwich City. Twee seizoenen geleden vond hij onderdak bij tweedeklasser Middlesbrough, waar hij aan de zijde van Club Brugge-spits Jelle Vossen in de aanval stond. Patrick Bamford has today joined Burnley on loan until the end of the season...https://t.co/r46UFTVqIT pic.twitter.com/UbsRRCfXxE — Chelsea FC (@ChelseaFC) Tue Aug 30 00:00:00 MEST 2016

Bruno legt medische testen af Omdat coach René Weiler er graag een snelle, wendbare spits bij wilde en liefst nog een extra flankaanvaller, richtte Anderlecht zijn pijlen op Massimo Bruno: twee voor de prijs van één. De 22-jarige Italiaanse Belg speelde tot 2014 bij Anderlecht, dat hem toen voor 9 miljoen verkocht aan Red Bull Leipzig. Daar zou hij na de promotie naar de Bundesliga geen kansen meer krijgen. Paars-wit huurt hem voor één seizoen, vandaag legt Bruno zijn medische testen af. © belga. © belga.

Vleminckx trekt naar Antwerp Antwerp heeft zich vandaag versterkt met de diensten van Björn Vleminckx. De ex-spits van Club Brugge liet eerder deze week in onderling overleg zijn contract bij de Turkse tweedeklasser Göztepe Izmir ontbinden. The Great Old meldt dat met Vleminckx de inkomende transferactiviteiten zijn afgerond. Vleminckx ondertekende een contract van twee seizoenen.



"We wensen hem dan ook bijzonder veel succes om in rood-witte kleuren opnieuw aan te knopen met de grote successen die hij in zijn carrière reeds behaald heeft", klinkt het in de mededeling van The Great Old.



De drievoudige Rode Duivel is een jeugdproduct van SK Beveren. Na zijn debuut bij een Beveren verkaste Vleminckx in 2006 naar KV Mechelen. Na drie seizoenen Achter De Kazerne vond Vleminckx het tijd voor een nieuwe uitdaging en trok hij naar het Nederlandse NEC. Daar werd de blonde Antwerpenaar, zijn bijnaam is dan ook de 'Witte van Puurs', in zijn tweede seizoen topschutter van de Eredivisie met 23 goals.



Club Brugge kocht Vleminckx in juli 2011 voor 3,3 miljoen euro weg bij NEC, maar in het Jan Breydelstadion kwam zijn doelpuntenmachine nooit echt op gang. Na twee seizoenen trok hij naar Turkije, waar hij achtereenvolgens speelde voor Genclerbirligi (huur), Kayseri Erciyesspor en vorig seizoen dus bij Göztepe. Björn Vleminckx. © photo news.

Tomas Rosicky keert terug naar Sparta Praag De Tsjechische international Tomas Rosicky keert na vijftien jaar terug naar Sparta Praag, de ploeg in zijn vaderland waar hij de jeugdreeksen doorliep en in 1998 zijn profcarrière begon. Dat maakte Sparta Praag vandaag bekend.



Het contract van de 35-jarige stijlrijke middenvelder bij Arsenal was begin deze zomer afgelopen en sindsdien zat de 'Kleine Mozart' zonder club. De zoektocht naar een nieuwe werkgever werd bemoeilijkt door zijn hoge leeftijd en blessuregevoeligheid. Kwetsuren vormen de rode draad door de carrière van de spelverdeler. Ook op het EK in Frankrijk viel de aanvoerder na de tweede groepswedstrijd tegen Kroatië uit met een scheur in de hamstrings.



Rosicky stond tien jaar op de loonlijst van de Gunners, die hem in 2006 overnamen van de Duitse topclub Borussia Dortmund. © photo news.

Lombaerts lastig dossier

Zelfs na gisteren is de transferdrukte nog lang niet gedaan op Anderlecht. Op twee dagen voor het sluiten van de markt blijft de komst van één of twee centrale verdedigers absolute prioriteit voor paars-wit. De gesprekken over Nicolas Lombaerts liepen gisteren constructief, al blijven er vraagtekens. De 31-jarige verdediger heeft financieel interessantere aanbiedingen (Besiktas, Watford). Bovendien moet Anderlecht er ook nog uit geraken met Zenit. Het wordt dus een zéér lastig dossier.



Verder blijft het de vraag of Kara Mbodj alsnog vertrekt richting Premier League. Zolang dat niet het geval is, zit het dossier van Jakub Brabec muurvast. De Tsjechische verdediger wil nog steeds graag naar Anderlecht komen, maar zijn club Sparta Praag is niet te spreken over het uitstelgedrag van paars-wit.



Voor de rest zijn er nog enkele overbodige spelers waar dringend een oplossing voor gevonden moet worden. Conte wil per se naar KV Oostende. En het talent Dodi Lukebakio mag écht geen seizoen in de B-kern doorbrengen. © belga. © photo news.

Ex-Bruggeling Diaz naar tweede Bundesliga

De Costa Ricaan Junior Diaz verlaat de Duitse eersteklasser Darmstadt en zet zijn carrière voort bij Würzburger Kickers, promovendus in de tweede Bundesliga. De 32-jarige verdediger kon bij Darmstadt niet op een basisplaats rekenen. Vorig seizoen speelde hij er slechts elf wedstrijden in de Bundesliga. Darmstadt had hem toen overgenomen van Mainz, waar de international drie seizoenen verbleef. Voordien lag hij in België bij Club Brugge onder contract. Hij stond er van 2010 tot 2012 op de loonlijst, maar werd in zijn tweede seizoen in het Jan Breydelstadion reeds uitgeleend aan zijn ex-club Wisla Krakau. Junior Diaz (r) © belga.

Susic tekent bij Racing Genk KRC Genk bereikte vandaag een akkoord met Hajduk Split over de transfer van Tino-Sven Susic. De linksvoetige middenvelder tekende in de Luminus Arena een contract voor 3 jaar + 2 jaar optie.



De 24-jarige Susic heeft zowel de Belgische als de Bosnische nationaliteit. Van zijn 15de tot zijn 17de maakte hij deel uit van de Genkse jeugdacademie, waarna hij na een tussenstop bij de jeugd van Standard de stap zette naar Split, Waar hij de afgelopen 4 jaar goed was voor 133 wedstrijden, 27 doelpunten en maar liefst 23 assists. Susic is volgens Racing Genk balvast en beschikt over een sterk afstandsschot. Hij is bovendien zowel inzetbaar op het middenveld als op de flanken. Bij de Limburgers zal Susic met rugnummer tien spelen. Tino-Sven Susic (r) tekent bij Racing Genk. © afp.

Kogel door de kerk: Ziyech tekent bij Ajax Na maanden van geruchten en allerlei perikelen is de kogel door de kerk: een dag voordat de transfermarkt op slot gaat, is Hakim Ziyech verkocht. Als de medische keuring deze morgen geen roet in het eten gooit, tekent Ziyech aan het eind van de middag voor vijf jaar bij Ajax.



Er is een bedrag van om en nabij de 11 miljoen euro met de transfer gemoeid. Veertig procent van het transferbedrag gaat naar sc Heerenveen, de vorige club van Ziyech. Beide clubs maken de overgang in de loop van de ochtend officieel. Ziyech werd twee jaar geleden door Twente voor de neus van Feyenoord weggekaapt.



Ziyech groeide in de twee jaar bij Twente uit tot de ster van het elftal. Hij maakte 30 goals en leverde tal van assists. Zaterdag tegen Sparta nam hij afscheid met twee goals. Toen al was duidelijk dat hij zijn laatste wedstrijd had gespeeld. In het weekend probeerde het Engelse Swansea Ajax nog af te troeven, maar Ziyech had een duidelijke voorkeur voor Ajax. Met die club bereikte hij vrijdag al een persoonlijk akkoord. Hakim Ziyech. © photo news.

Standard wil Vainqueur terughalen Standard stelt alles in het werk om William Vainqueur (27) terug naar Sclessin te halen. De Franse middenvelder zit bij AS Roma op een zijspoor en mag uitkijken naar een andere club. Standard meldde zich met het oog op een uitleenbeurt, maar Roma wil Vainqueur liever definitief van de hand doen. Standard vond vrij vlot een akkoord met de Romeinen. De transfersom zou rond de 2 miljoen euro schommelen.



Bij de Galliorossi kwam Vainqueur vorig seizoen weliswaar 21 keer in actie, maar doorgaans als invaller. Vainqueur speelde tussen 2011 en 2014 al meer dan 100 duels voor Standard. Na een tussenstop bij Dinamo Moskou belandde hij vorige zomer in Rome. Nu lijkt een terugkeer naar Sclessin een ernstige optie. Vainqueur kijkt nog even de kat uit de boom. Hij wacht af of er nog andere clubs op de proppen komen, maar Standard wil ver gaan voor de controlerende middenvelder. Er werd nog niet over de modaliteiten van zijn contract gesproken, maar de Luikenaars maken van Vainqueur zonder meer een prioriteit. De eventuele transfer van de Togolese middenvelder Romao verhuist daardoor tijdelijk naar de koelkast. © afp. © epa.

Joe Hart op weg naar Torino Doelman Joe Hart verhuist mogelijk op huurbasis van Manchester City naar Torino. Volgens mediaberichten in Engeland en Italië is een akkoord dichtbij. Hart is uit de gratie bij zijn Engelse club, maar nog wel altijd eerste keus in de nationale ploeg. Om zijn basisplaats in het Engelse elftal te behouden, heeft de 29-jarige keeper een vaste plek nodig onder de lat.



Pep Guardiola, de nieuwe trainer van Manchester City, is geen fan van Hart. De Spaanse topcoach ziet graag een meevoetballende goalie aan het werk in zijn ploeg en dat is Hart volgens Guardiola niet. De Argentijn Willy Caballero en de Chileen Claudio Bravo (ex-Barcelona) krijgen bij City zijn voorkeur.Torino eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats in de Serie A. De Italiaanse club staat in de nieuwe competitie op drie punten uit twee duels. © epa.

Nederlander De Vrij naar Chelsea? In de laatste dagen van de transfertermijn lonkt mogelijk een toptransfer voor Stefan de Vrij. Italiaanse media melden de interesse van Chelsea in de Nederlandse verdediger van Lazio. De club uit Londen is op zoek naar een extra centrale verdediger, nadat pogingen om Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly en Torino-mandekker Nikola Maksimovic te strikken op niets waren uitgelopen. Trainer Antonio Conte heeft nu zijn vizier verlegd naar de Oranje-international, die voor 25 miljoen euro zou mogen vertrekken uit Rome. © photo news.

Juventus onderhandelt opnieuw met Zenit over Witsel Volgens Italiaanse media heeft Juventus opnieuw aangeklopt bij Zenit in een poging om Axel Witsel naar Turijn te halen. 'Juve' is nog steeds op zoek naar een polyvalente middenvelder om de naar Man United vertrokken Paul Pogba te vervangen. Nadat een eerdere poging om Witsel weg te kapen, afketste op de hoge transferprijs van Zenit, zochten de Italianen toenadering tot PSG om te onderhandelen over de Franse international Blaise Matuidi. Juventus bood 30 miljoen, maar na een loonsverhoging verkoos Matuidi om langer in Parijs te blijven. Juventus keerde daarom terug naar plan-A: Rode Duivel Witsel. Gisteren zou volgens de Italiaanse pers urenlang onderhandeld zijn tussen Juventus en Zenit. Betrokkenen hopen dit keer om tot een oplossing te komen. © photo news. © photo news.

Versterking voor Moeskroen Excel Moeskroen heeft zich versterkt met de 23-jarige Belgische spits Roman Ferber en de Bosnische centrale verdediger Daniel Graovac, een 23-jarige international. Ferber wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van Charleroi, Graovac eveneens op huurbasis van Zrinjski Mostar. Roman Ferber. © belga.