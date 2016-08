TT: Club gaat vol voor Carcela - versterking voor Moeskroen

Door: redactie

Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Versterking voor Moeskroen Excel Moeskroen heeft zich versterkt met de 23-jarige Belgische spits Roman Ferber en de Bosnische centrale verdediger Daniel Graovac, een 23-jarige international. Ferber wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van Charleroi, Graovac eveneens op huurbasis van Zrinjski Mostar. Lees ook Herbeleef TT met dolle transferdag op Anderlecht



Roman Ferber. © belga.